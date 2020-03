O BNS, que ainda apontava para um crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) entre 1,5% e 2% em 2020, considerou hoje "extremamente difícil" avaliar as perspetivas económicas nas condições atuais, sublinhando que a velocidade à qual a economia mundial voltará a crescer "dependerá essencialmente do efeito conjugado das políticas sanitária, orçamental e monetária".

O BNS manteve hoje a taxa diretora, mas aumentou as intervenções no mercado de câmbios para estabilizar o franco suíço em plena pandemia da Covid-19 e afirmou que está a examinar a possibilidade de adotar medidas adicionais.