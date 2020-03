“Os clientes bancários continuam a ter total acesso ao dinheiro disponível nas suas contas, quer através da rede de caixas automáticas, quer realizando as operações de pagamento via canais digitais, quer ainda, se necessário, aos balcões”, lê-se no comunicado hoje divulgado pelo banco central, no qual “apela a todos que restrinjam a ida aos balcões ao estritamente indispensável”.

Segundo o Banco de Portugal, os bancos têm estado a adotar medidas de distanciamento social e isolamento profilático, seguindo as indicações de saúde pública, no âmbito do surto de Covid-19.

Assim, salvo casos excecionais, as agências bancárias continuam a atender clientes, ainda que limitando as presenças dentro dos espaços.

"Até ao momento, o Banco de Portugal não tem relato de problemas relacionados com dificuldades no atendimento físico de clientes. Não há, assim, quaisquer razões para preocupação relativamente à disponibilização de serviços bancários", considerou.

O regulador e supervisor bancário diz ainda que, em colaboração com os bancos e a empresa de serviços de pagamento SIBS, está a adotar as medidas necessárias para que seja mantido o bom funcionamento das infraestruturas de pagamentos.

Recorda ainda o Banco de Portugal que há serviços bancários como abertura de conta que podem ser feitos à distância, por videoconferência, cumprindo os requisitos de segurança e validação de dados.

Segundo a lei recentemente aprovada pelo Governo, essas operações podem ser feitas com documentos com prazo de validade expirado.