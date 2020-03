A coordenadora do BE, Catarina Martins, manifestou hoje "sentidas condolências à família e amigos" da primeira vítima do coronavírus em Portugal, apelando ao reforço das "ações individuais e coletivas parar travar esta pandemia".

Portugal registou a primeira morte de uma pessoa infetada com o novo coronavírus, anunciou hoje a ministra da Saúde, Marta Temido. "É com pesar que recebemos a notícia da primeira vítima mortal do Covid-19 em Portugal. Sentidas condolências à família e aos amigos", pode ler-se numa publicação de Catarina Martins no Twitter. Num "momento de dor", a coordenadora do BE apela ao reforço da "determinação nas ações individuais e coletivas parar travar esta pandemia". A primeira morte em Portugal é um homem de 80 anos, que tinha "várias patologias associadas" e estava internado há vários dias, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, adiantou a ministra. O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou cerca de 170 mil pessoas, das quais 6.500 morreram. Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença. O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 140 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia. Em Portugal, 331 pessoas foram infetadas até hoje, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS). Dos casos confirmados, 192 estão a recuperar em casa e 139 estão internados, 18 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).