A Câmara de Lisboa decidiu encerrar a partir de hoje e até 03 de abril os museus, galerias e bibliotecas municipais, os teatros municipais (São Luiz, LuCa e Teatro do Bairro Alto), o Padrão dos Descobrimentos e o Cinema São Jorge “para reduzir riscos de exposição e contágio” ao surto de Covid-19.

Os serviços de atendimento ao munícipe, os parques e jardins de gestão municipal continuarão em funcionamento e o Castelo de São Jorge irá manter-se aberto ao público, lê-se no comunicado divulgado na terça-feira pela autarquia.

Numa pergunta do grupo municipal do BE dirigida ao presidente do município, Fernando Medina (PS), é referido que o Castelo de São Jorge é o equipamento mais visitado do país, com mais de dois milhões de visitantes em 2018, sendo que “apenas cerca de 3% eram de nacionalidade portuguesa”.

“O Bloco de Esquerda considera que o executivo deve prestar esclarecimentos sobre os critérios aplicados aos diversos equipamentos da EGEAC” (Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural), é referido na pergunta enviada ao presidente da Câmara de Lisboa.