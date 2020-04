Em comunicado, o município refere que a medida teve como objetivo "salvaguardar a segurança dos utentes".

De acordo com uma reorganização desenvolvida pela Proteção Civil, pelo delegado de saúde e pela própria instituição, a ala foi desocupada, para que a desinfeção se pudesse realizar.

Este serviço poderá vir a repetir-se noutra ala da instituição que seja desocupada.

A ação envolveu dois bombeiros no interior do lar, equipados com atomizadores, e dois bombeiros no exterior, para ajuda na descontaminação e no recarregamento dos atomizadores.

Segundo Altino Bessa, vereador da Proteção Civil, "consegue-se, desta forma, proteger uma das camadas mais vulneráveis da sociedade, os utentes e funcionários dos lares, num local onde os testes de despistagem revelaram vários casos de infeção".

"Esta foi a primeira ação de desinfeção realizada pelos Bombeiros Sapadores e será repetida noutros locais do concelho, consoante identificação dos casos prioritários pela Autoridade de Saúde e a disponibilidade da Companhia de Bombeiros para a realização dos mesmos", acrescentou.

O Asilo S. José conta com mais de 20 utentes infetados, tendo já morrido cinco idosos infetados com a covid-19.