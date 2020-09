Segundo o Ministério da Saúde brasileiro, o país sul-americano totaliza agora 131.210 óbitos e ultrapassou hoje os 4,3 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus (4.315.687).

A tutela da Saúde indicou que investiga ainda a possível relação de 2.375 mortes com a doença.

A taxa de incidência da covid-19 no Brasil é hoje de 62,4 mortes e de 2.053,7 casos por cada 100 mil habitantes.

Desde o início da pandemia, que foi oficialmente registada no país em 26 de fevereiro, o Brasil já registou a recuperação de 3.553.421 doentes infetados com o novo coronavírus, e 631.056 estão sob acompanhamento médico.

O maior foco da pandemia em território brasileiro, com 890.690 pessoas diagnosticadas e 32.567 mortos, é o estado de São Paulo, o mais rico e populoso do país, com cerca de 44 milhões de habitantes.

Na lista de estados mais afetados seguem-se a Bahia, com 281.665 infetados e 5.912 vítimas mortais, Minas Gerais, com 250.190 diagnósticos e 6.200 mortes, e o Rio de Janeiro, que soma 240.776 casos e 16.985 óbitos.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do Brasil aprovou hoje o regresso dos testes da vacina da farmacêutica AstraZeneca e da Universidade de Oxford contra a covid-19.

Os testes tinham sido suspensos na semana passada, após uma “doença inexplicável” num dos voluntários participantes.

“Os ensaios clínicos da vacina contra o coronavírus da AstraZeneca e da [Universidade] Oxford foram retomados no Reino Unido após a Autoridade Reguladora da Saúde de Medicamentos confirmar a sua segurança”, anunciou hoje o grupo farmacêutico num comunicado.