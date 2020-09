Quando estão suspensos os testes da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, o Governo brasileiro criou hoje um grupo de trabalho interministerial para coordenar a aquisição e a distribuição de vacinas “com qualidade, eficácia e segurança comprovadas” contra o novo coronavírus.

Segundo a medida, que foi publicada hoje em Diário Oficial da União (DOU), caberá ao grupo "coordenar as ações governamentais relativas à aquisição, ao registo, à produção e à distribuição de vacina com qualidade, eficácia e segurança comprovadas contra a covid-19, e colaborar no planeamento da estratégia nacional de imunização voluntária", contra a doença.

No final de agosto, o Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, afirmou que "ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina".

Atualmente no Brasil, um dos três países mais afetados pela pandemia em todo o mundo, estão a ser realizados testes com as vacinas desenvolvidas pela multinacional Johnson & Johnson, Reino Unido (AstraZeneca e Universidade de Oxford), China (Sinovac Biotech) e consórcio BioNTech (Alemanha) e Wyeth/Pfizer (Estados Unidos).

Além disso, o Governo do estado do Paraná, na fronteira do Brasil com Argentina e Paraguai, aguarda autorização das autoridades sanitárias para começar a testar a vacina russa Sputnik V em humanos.

A empresa brasileira de medicina diagnóstica Dasa também anunciou na quarta-feira que uma vacina sintética desenvolvida pela farmacêutica Covaxx, com bons resultados iniciais, será testada em cerca de 3.000 voluntários no Brasil.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 904 mil mortos e quase 28 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.