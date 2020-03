“Os governos nacionais adotaram medidas fortes para conter a propagação do novo coronavírus na UE — que são necessárias –, mas algumas destas medidas retiveram os cidadãos nas fronteiras e, em algumas, existem inclusive dezenas de quilómetros de engarrafamentos de trânsito com mais de 24 horas de espera”, alerta a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, num vídeo publicado na rede social Twitter.

Segundo a responsável, por esta razão, “muitos cidadãos europeus estão a ser impossibilitados de viajar para regressar a casa e os camiões que transportam medicamentos e bens perecíveis e essenciais, como comida, estão a ser parados”.

“Estou a seguir a situação de perto, incluindo através de imagens em satélite do Copernicus”, assegura Ursula von der Leyen, numa alusão ao programa de observação da terra gerido pela Comissão Europeia em parceria com a Agência Espacial Europeia, os Estados-membros e as agências da UE.

Para a responsável, “é importante resolver isto já, enquanto se está no início da crise”, pelo que apela à cooperação das autoridades dos países, nomeadamente as húngaros e romenas, dados os problemas que se verificam nas fronteiras terrestres destes Estados-membros.