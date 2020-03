O painel, criado na sequência de um mandato dado pelos Estados-membros e que será presidido pela presidente da Comissão, Urusula von der Leyen, é formado por especialistas da Alemanha (dois), França, Dinamarca, Holanda, Bélgica e Itália, que atuarão de forma independente e a título pessoas.

Três agências, designadamente o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, a Agência Europeia dos Medicamentos e o Centro de Coordenação de Respostas de Emergência, participarão como observadores.

O painel tem por missão formular medidas de resposta a serem dirigidas a todos os Estados-membros, em linha com as diferentes etapas da epidemia na UE como um todo e tendo em conta os contextos particulares de cada país, e identificar e mitigar lacunas significativas, inconsistências ou práticas inadequadas nas medidas tomadas ou a virem a ser tomadas para conter a propagação do novo coronavírus, incluindo tratamentos e gestão clínica.