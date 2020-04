O Pavilhão Municipal de Santo Tirso e os das escolas de Agrela, no Vale do Leça, D. Afonso Henriques, na Vila das Aves, S. Martinho do Campo, na zona nascente, e do Instituto Nun'Alvres, em Além-Rio, agora denominados Centros de Acolhimento Municipal, ficam afetos ao esforço contra a pandemia da Covid-19, neles tendo sido instaladas 300 camas, explica em comunicado a autarquia do distrito do Porto.

Paralelamente, a câmara "tem já disponível um grupo de voluntários, escolhidos no âmbito da Bolsa de Voluntariado lançada conjuntamente com o município e as 14 juntas de freguesia, para prestar apoio social a quem venha a necessitar de alojamento temporário nos cinco Centros de Acolhimento Municipal, em matéria de alimentação, cuidados de higiene e apoio psicológico", acrescenta a nota de imprensa.

Citado pelo comunicado, o presidente da câmara, Alberto Costa, referiu que a preocupação do município tem sido a de "estar sempre um passo à frente na evolução da pandemia".

"Como é do conhecimento público, a Covid-19 tem um especial impacto em pessoas com mais de 65 anos, com patologias associadas, pelo que importa salvaguardar o papel das instituições de solidariedade social, nomeadamente com as valências de lar e Unidades de Cuidados Continuados. Queremos, por isso, ter pronta uma resposta adequada a qualquer tipo de emergência que, num futuro a curto ou a médio prazo, possa surgir na comunidade relacionada com pessoas e instituições em maior vulnerabilidade", disse.