No primeiro grupo estão os funcionários de lares de terceira idade, visto que são as pessoas que têm contacto com o exterior.

No segundo grupo estão os utentes dos lares, com destaque para aqueles que nos últimos 21 dias possam ter tido saídas, nomeadamente aos serviços de saúde.

O objetivo da autarquia é abarcar todos os funcionários e todos os utentes lares de terceira idade do concelho.

No terceiro grupo, que também começa já a ser testado na terça-feira, estão os bombeiros, GNR, profissionais de saúde e funcionários municipais ligados à proteção civil e ao serviço de ação social, que continuam a manter o contacto com munícipes para assegurarem os serviços de apoio e entrega de bens e medicamentos no domicílio.

Paulo Fernandes adiantou ainda que será mantida uma reserva diária de cerca de cinco testes para qualquer outra situação que possa ser sinalizada de forma urgente.

Reiterou ainda a importância desta ação para "reforçar a capacidade de testagem" na Cova da Beira, que, segundo disse, esteve limitada a cerca de dez testes diários até há última semana, tendo entretanto sido reforçada.