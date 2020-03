As ações de higienização e desinfeção iniciadas esta semana em espaços públicos e equipamentos municipais, na sede do concelho e nas freguesias, vão passar a ser feitas diariamente a partir de segunda-feira, acrescenta a nota.

Os serviços municipais estão encerrados para atendimento presencial desde a passada segunda-feira, tendo sido criados contactos telefónicos diretos para todos os serviços de atendimento e canais digitais para responder às solicitações de cidadãos, comerciantes, empresas e instituições, sendo que o atendimento presencial apenas se faz por motivo excecional e mediante marcação prévia.

O município está a preparar um plano de comunicação das novas medidas à população que poderá passar por colocar carros de som a percorrer as ruas do concelho, atendendo a que a população idosa, mais vulnerável, “tem pouca presença nas redes sociais”.

Entre as recomendações comunicadas contam-se as emitidas pelas autoridades de saúde, nomeadamente, no que se refere a boas práticas de higienização e de circulação em espaços públicos, assim como o apelo para que as pessoas se mantenham a trabalhar a partir de suas casas.

Citado no comunicado, Pedro Magalhães Ribeiro afirma que o município prioriza a atenção às famílias “com capacidade financeira mais frágil”, às crianças e jovens “que continuam a necessitar de apoio da ação social escolar” e aos idosos “que integram um dos grupos de risco e que, quer pelo encerramento dos centros de dia, quer pelas limitações de visitas aos lares, se podem encontrar em situação de maior isolamento”.

“As medidas do Estado de Emergência vêm criar um desafio ainda maior às empresas e ao nosso comércio. O encerramento dos espaços de restauração e bebidas ao público ou dos estabelecimentos comerciais que não comercializam bens alimentares essenciais, mas são o sustento de muitas famílias e que nas últimas semanas já viram o seu volume de negócios afetado, são agora ainda mais sacrificados”, sublinha o autarca.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira, depois de a Assembleia da República ter aprovado na quarta-feira o decreto que lhe foi submetido pelo Presidente da República, com o objetivo de combater a pandemia da covid-19, após a proposta ter recebido pareceres favoráveis do Conselho de Estado e do Governo.

O estado de emergência proposto pelo Presidente prolonga-se até às 23:59 de 02 de abril.

Na sexta-feira, o Governo voltou a reunir-se em Conselho de Ministros para debater as medidas de apoio social e económico para a população afetada pela pandemia da covid-19, depois de na quinta-feira ter apresentado um primeiro lote de medidas de concretização do estado de emergência.