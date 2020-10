“A Câmara Municipal da Murtosa, as Juntas de Freguesia do Bunheiro, Monte, Murtosa e Torreira, a Autoridade de Saúde e a GNR consensualizaram a decisão de encerrar, nos dias 01 e de 02 novembro, os cinco cemitérios existentes na área geográfica do Município, estabelecendo, de igual modo, regras de acesso e permanência nos espaços nos dias anteriores”, anuncia uma nota de imprensa.

O período associado ao Dia de Todos os Santos e de Fiéis Defuntos, caracterizado por uma afluência acrescida aos cemitérios, “mereceu uma reflexão conjunta das instituições locais”, que tiveram em conta, nomeadamente, o facto de a ocasião fazer juntar no mesmo espaço familiares e amigos, não residentes no concelho, vindos de diversas zonas do país e do estrangeiro.

Segundo a autarquia, à decisão não foram também alheias as orientações emanadas da Diocese, para as paróquias não realizarem cerimónias religiosas nos cemitérios e a impossibilidade de fiscalização do cumprimento das normas da Direção-Geral de Saúde quanto à fixação de lotações dos espaços, controlo da permanência das pessoas, circuitos físicos de circulação no interior dos cemitérios, implementação e controlo de circuitos de espera no exterior, entre outras.

É assegurado o funcionamento dos cemitérios de 26 a 31 de outubro, “por forma a possibilitar o arranjo e embelezamento das sepulturas e a homenagem por parte de familiares e cuidadores”, mediante determinadas condições.

É obrigatório o uso de máscara e a higienização das mãos à entrada, bem como o distanciamento físico de dois metros e o arranjo de cada campa deverá ser realizado, no máximo, por duas pessoas.

Portugal contabiliza pelo menos 2.229 mortos associados à covid-19 em 106.271 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).