“Temos no dia de hoje 111 profissionais da casa infetados e mais 33 que estão em isolamento, num total de 144”, que se encontram ausentes do CHTV por causa da covid-19, adiantou a fonte hospitalar.

O número de internamentos por covid-19 no CHTV, segundo um comunicado hoje divulgado pela administração, é de “276 pessoas e, destas, 253 em enfermaria e 23 em unidades de cuidados intensivos”.

A mesma nota de imprensa regista que a Unidade de Internamento do CHTV-Fontelo, vulgarmente conhecido por Hospital de Campanha do Fontelo, em Viseu, contabiliza “17 pessoas internadas”.

O CHTV tem “adotado diversas medidas para reforçar a capacidade de resposta do hospital” nos diversos níveis, quer no aumento de enfermarias, como no reforço de camas da unidade de cuidados intensivos e, segundo a nota de imprensa, o reforço também aconteceu na morgue.

“Devido ao acréscimo de óbitos devido à pandemia, o CHTV reforçou a capacidade da morgue com um contentor frigorífico, com capacidade para 15 corpos. A capacidade atual, já com este reforço, garante a acomodação de 35 corpos”, adianta a informação disponibilizada.

Neste sentido, a administração hospitalar assume que “a situação é de exceção, mas o CHTV garante, como até então tem garantido, a dignidade e segurança do espaço da morgue” e admite que “o cenário é difícil, mas é fundamental não baixar a guarda”.

“Para contrariar esta tendência, reforçamos a importância de manter as medidas de segurança definidas pela Direção Geral da Saúde e redobrar os cuidados. Ultrapassamos tempos difíceis e por isso queremos deixar uma palavra de apreço e agradecer o trabalho dos nossos profissionais de saúde que estão na primeira linha de combate à pandemia”, destaca o CHTV.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.129.368 mortos resultantes de mais de 99,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 10.721 pessoas dos 643.113 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.