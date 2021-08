De acordo com a fonte do grupo que coordena o plano de vacinação, para todo o fim de semana estavam agendadas cerca de 110 mil vacinações, pelo que o dia, segundo a fonte, “supera muito as expectativas”. Assim, só hoje, já foram vacinadas mais pessoas do que as previstas para os dois dias.

A vacinação contra a covid-19 de crianças e jovens entre os 12 e os 15 anos começou hoje, no primeiro de dois fins de semana dedicados a esta faixa etária, que vai continuar no fim de semana de 28 e 29 de agosto, estando aberto o autoagendamento para essas datas até sábado, que abrange também a faixa etária dos 16 e 17 anos.

Para este primeiro fim de semana estavam agendadas cerca de 110 mil pessoas, mas além dos que fizeram o pedido de autoagendamento, e os que tenham sido chamados pelos serviços de saúde, a 'task-force' que coordena o programa de vacinação decidiu abrir também a modalidade "casa aberta", à semelhança do que aconteceu no fim de semana anterior com os jovens de 16 e 17 anos.

O vice-almirante Gouveia e Melo manifestou aos jornalistas o seu orgulho pela adesão dos jovens à vacinação, em visita ao centro de vacinação de Alcabideche, em Cascais, onde foi recebido com aplausos, afirmou: “Este é o quarto centro de vacinação em que passo e estão cheios. As pessoas a virem em massa para a vacinação. O que é que eu posso dizer? Estou emocionado”.

As datas para a toma da segunda dose também já estão definidas. No fim de semana de 11 e 12 de setembro, os jovens entre os 12 e os 15 anos estarão de regresso para completar a vacinação, mesmo antes do início do ano letivo.

De acordo com o calendário definido pela 'task-force', o objetivo é concluir o processo de vacinação dos jovens até 19 de setembro, perto do início do ano letivo. É nesse fim de semana que serão administradas as segundas doses do próximo 'turno'.