Em comunicado, o município de Braga refere que a cidade chinesa disponibilizou-se também para partilhar experiências relativas ao combate do novo coronavírus e à gestão de situações de crise.

Shenyang está ainda disponível para facilitar o contacto com unidades de produção de material médico que seja necessário.

"Os pormenores deste auxílio foram acertados esta sexta-feira, durante uma videoconferência” que juntou o presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, o vice mayor de Shenyang, Lin Songling, e outros "altos responsáveis" da cidade chinesa, além de representantes do Agrupamento de Centros de Saúde de Braga e do Hospital de Braga, entidades que vão ajudar a identificar as necessidades.

"Este é um gesto que nos sensibiliza, sobretudo porque vem de um país que travou uma batalha gigantesca e que está agora disponível para partilhar toda a sua experiência e solidariedade", salientou o presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio.

Braga tem "um acordo de amizade" com Shenyang, "que em breve” irá terminar em geminação.