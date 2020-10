Contactada pela agência Lusa, fonte da ARS Norte referiu que a sede do centro de saúde, em Montalegre, está a funcionar, depois de ter sido desinfetada após cinco profissionais de saúde terem testado positivo à doença provocada pelo novo coronavírus.

As extensões de saúde de Salto, Cabril, Ferral e Venda Nova, todas no concelho de Montalegre, estão encerradas e as instalações também já foram desinfetadas.

Neste concelho do distrito de Vila Real há, neste momento, duas cadeias de transmissão, uma em Salto e outra em Montalegre, vilas que distam cerca de 40 quilómetros.

Em Salto, o número de casos ultrapassa os 50.

Em Montalegre, para além dos casos associados ao centro de Saúde há também uma utente do Lar São José, da Santa Casa da Misericórdia que testou positivo à covid-19.

Perante a evolução da epidemia no concelho, o município anunciou na quarta-feira que decidiu reforçar as medidas de combate à covid-19.

A autarquia determinou o encerramento do Castelo de Montalegre, a suspensão das feiras por tempo indeterminado, o encerramento às 22:00 dos estabelecimentos de restauração e de cafés e nos velórios e funerais só é permitida a presença de familiares diretos.

Foi ainda solicitado aos párocos para diminuírem “ao máximo possível” as celebrações litúrgicas.

Os horários dos funcionários municipais foram alterados para reduzir o número de presenças em atividade de funções e foram desconcentrados os horários das brigadas externas da câmara.

O Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Montalegre foi acionado na sexta-feira, após terem sido conhecidos os casos positivos em Salto.

“Congratulo-me por ver que a população está preocupada, está toda a gente a ser muito responsável e isso é muito bom”, afirmou hoje o presidente da Câmara de Montalegre, Orlando Alves.

Na quarta-feira, o autarca apelou a “todos que permaneçam em casa, evitem saídas desnecessárias e concentrações sem o necessário distanciamento”, bem como ao “uso permanente de máscara e higienização continuada das mãos”.

“Se todos assim fizermos sairemos vencedores”, referiu Orlando Alves.

Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Unidade de Saúde do Agrupamento de Centros de Saúde do Alto Tâmega, o concelho contabilizava 59 casos ativos na quarta-feira. Ao todo, havia 116 casos ativos no Alto Tâmega e Barroso.