“É óbvio que aqueles atletas que conseguiram a qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio2020 continuam qualificados. É uma consequência do facto destes Jogos Olímpicos, em concordância com o Japão, continuarem a serem os Jogos da XXXII Olimpíada”, disse o alemão Thomas Bach, em declarações publicadas na página oficial do COI na rede social Twitter.

De acordo com a palavras de Bach, Portugal continua com 34 atletas apurados para os próximos Jogos Olímpicos, que vão decorrer em 2021, ainda em datas a apurar, depois de terem sido adiados por causa da propagação do novo coronavírus.

Após várias semanas de incerteza, na terça-feira, o COI e o Comité Organizador dos Jogos anunciaram o adiamento de Tóquio2020, devido à pandemia de Covid-19, com o objetivo de “proteger vidas”. Foi a primeira vez que uns Jogos Olímpicos foram adiados.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou cerca de 572 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 26.500.