De forma ordeira, com um espaço temporal de cerca de três segundos entre cada um, para garantir a distância de um metro, os passageiros entraram nos autocarros com os vidros espelhados, assegurando ao máximo a privacidade dos turistas, para serem transportados até ao aeroporto de Lisboa.

No terminal de cruzeiros de Santa Apolónia, no porto, quatro carrinhas da PSP entraram na zona de desembarque do navio pelas 10:45 de hoje, para avançar com o transporte dos passageiros para o aeroporto Humberto Delgado, onde estão a embarcar em voos ‘charter’ para os diferentes países de origem.

Antes dessa hora, as forças de segurança asseguraram o transporte dos primeiros passageiros a viajar, num voo em direção à Alemanha, prevendo-se hoje mais três voos ‘charter’ durante o dia de hoje - um para o Brasil, outro para o Reino Unido e mais um para a Alemanha.

Junto ao navio de cruzeiro, atracado desde domingo, estavam a meio da manhã 11 autocarros estacionados numa zona restrita onde, pelas 11:00, os passageiros começaram a colocar as bagagens. Estavam também no local duas ambulâncias do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e motas da Polícia de Segurança Pública (PSP), para escoltar as viaturas até ao aeroporto.