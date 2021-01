Horas depois de ser dada a aprovação da vacina da Astrazeneca/Oxford pela Agência Europeia do Medicamento, a Comissão Europeia também aprovou a mesma.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, fez o anuncio através da rede social o Twitter.

"Acabámos de autorizar a vacina da AstraZeneca na Europa depois do parecer positivo dado pela Agência Europeia do Medicamento. Espero que a empresa entregue as 400 milhões de doses previstas no acordo. Continuaremos a fazer todos os possíveis no sentido de assegurar vacinas para os cidadãos europeus, para os nossos vizinhos e parceiros por todo o mundo", afirma.

A vacina é a terceira contra a covid-19 que pode assim passar a ser administrada nos 27 Estados-membros da UE – depois daquelas desenvolvidas pela Pfizer/BioNTech e pela Moderna – e é aquela que está envolta em grande polémica, depois de o laboratório britânico ter recentemente anunciado que não irá cumprir o fornecimento das doses contratualizadas com a Comissão Europeia.

A vacina da AstraZeneca está ainda envolta numa outra polémica, depois de a Alemanha considerar que a mesma só deve ser administrada a menores de 65 anos, devido a uma alegada falta de dados sobre a sua eficácia nas pessoas com uma idade superior. Berlim havia hoje mesmo dito esperar que a UE aprovasse a vacina produzida pela AstraZeneca mas com “restrições” em termos etários, o que acabou por não acontecer.