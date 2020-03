Numa nota publicada na sua página na Internet, a CNJP, órgão dependente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), sublinha que esta pandemia representa um “desafio à solidariedade social. Só nesse espírito ela poderá ser vencida”.

“Uma pandemia faz correr o risco de ver no outro uma ameaça, alguém que nos pode contaminar. Há o risco de que prevaleça a mentalidade do ‘salve-se quem puder’, ou ‘cada um por si’. Também há o perigo do reforço da xenofobia, quando se encara o estrangeiro como potencial transmissor. Pelo contrário, o combate à pandemia exige uma consciência mais apurada do bem comum”, refere a nota do órgão liderado por Pedro Vaz Patto.

Segundo a CNJP, impõe-se, nesta ocasião, “superar uma mentalidade individualista”, desde logo limitando as deslocações ao essencial.

“Não há que pensar apenas nos perigos que corro, que serão maiores ou menores, mas nos riscos que correm outros, as pessoas mais vulneráveis. Não há que pensar tanto na contaminação de que eu possa ser vítima, mas na contaminação que eu, sem o saber, possa provocar noutros”, sublinha a nota.