“Aqui o que queremos é pôr as ferramentas para ajudar o país. Acho que estamos todos na mesma batalha e o que pedimos é só urgência nesta disponibilização”, afirmou hoje Carlos Oliveira, conselheiro do European Innovation Council.

Em declarações à Lusa, Carlos Oliveira, também antigo secretário de Estado do Empreendedorismo, Competitividade e Inovação, afirmou que existem “milhares de investigadores” no país disponíveis para ajudar no “combate” ao Covid-19, mas que tal só será possível se tiverem “acesso à matéria prima”: microdados pseudo-anonimizados.

“Isto é uma urgência porque efetivamente estes cientistas podem ajudar muito o país com base nos dados, normalmente, não se têm esta noção, mas os dados podem ser reveladores de muita informação”, salientou.

O apelo, endereçado ao Governo, conta com nove signatários académicos, entre eles o presidente da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP), Altamiro da Costa Pereira e o vice-presidente da Escola de Medicina da Universidade do Minho, Pedro Morgado.

Carlos Oliveira adiantou que os dados poderão ser bastante úteis, nomeadamente, para o estudo das curvas de evolução do surto, mas também para eventualmente detetar cadeias de projeção de forma “mais eficiente”.

“Há uma enormidade de investigação que pode ser feita no imediato e também a médio e longo prazo, que pode ajudar a compreender melhor a informação e ajudar a ter políticas de combate ou mitigação desta crise”, referiu.