A iniciativa, divulgaram os promotores, resultou do "reforço do protocolo estabelecido em 2018" e que permitiu lançar, em junho, o filme "A Luz de Judá", que "angariou, através da visualização desta longa metragem, a quantia de 20 mil euros".

As entidades beneficiárias são o projeto "Porta Aberta" do Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora da Conceição,a Obra Diocesana de Promoção Social da Diocese do Porto, o Centro Social e Paroquial da Sé e o Banco Alimentar contra a Fome.

Citado em comunicado das comunidades, hoje enviado à Lusa, o Bispo do Porto, Manuel Linda, defende que o recente "Protocolo de amizade e cooperação" assinado pelo dirigentes da Diocese e da Comunidade Judaica do Porto representa um "corte com o passado de incompreensões e certeza de um futuro feito de mãos dadas".