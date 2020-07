Para muitos observadores, o recente confinamento do país atingiu fortemente a economia da Coreia do Norte seriamente afetada pelas sanções impostas pelos Estados Unidos por causa do programa nuclear.

De acordo com notícias publicadas hoje na Coreia do Sul, Kim durante a reunião do Partido dos Trabalhadores em Pyongyang disse que é preciso manter "alerta máximo" sem o mínimo de "complacência" enquanto o vírus continua a "espalhar-se pelos países vizinhos".

Segundo notícias publicadas, o líder norte-coreano criticou a "falta da atenção" de muitos elementos das autoridades da Coreia do Norte avisando que "o relaxamento em relação à pandemia pode conduzir a resultados inimagináveis e a uma crise irrecuperável".

Hoje, o jornal da Coreia do Norte, Rodong Sinmun, publicou várias fotografias de Kim Jong-un durante a reunião do politburo, tratando-se das primeiras imagens do líder norte-coreano a serem difundidas desde o mês passado.

As fotografias mostram que o dirigente e os membros da cúpula do partido não usavam máscara de proteção sanitária.

As declarações de Kim Jong-un sugerem que as fronteiras entre a Coreia do Norte e a República Popular da China vão continuar fechadas.