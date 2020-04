“Não temos outra opção senão continuar com uma intensa campanha de distanciamento social por mais algum tempo”, anunciou o primeiro-minstro coreano, Chung Sye-kyun, no final de uma reunião ministerial para discutir a evolução da pandemia no país.

Depois de um pico em fevereiro, o número de contaminados tem vindo a diminuir, mas continuam a surgir, com regularidade, novos casos, num país que não fechou fronteiras ou impôs confinamento aos cidadãos.

Desde o aparecimento do primeiro caso de contaminação, em 20 de janeiro, o governo sul-coreano tem vindo a recomendar que os cidadãos mantenham entre si uma distância de pelo menos dois metros, para evitar o contágio.

Com o prolongamento da recomendação de distanciamento social, as autoridades coreanas esperam evitar alguns dos novos surtos de contágio, que têm ocorrido em locais muito frequentados, como ginásios ou igrejas protestantes.