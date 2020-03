"Temos um problema de ‘stock’ neste momento", afirmou, referindo que está a trabalhar para repor os volumes de armamento e munições para venda. A loja funciona habitualmente por marcações, mas nos últimos dias tem tido filas à porta.

É um cenário que se repete em várias outras lojas de armas em Los Angeles.

Na Gun World, que costuma ter "dois ou três gatos pingados" de cada vez, o luso-americano Tony Lima encontrou filas para entrar quando tentou ir comprar munições.

"A loja pela primeira vez tinha uma fila à porta, com pessoas lá dentro a comprar sete e oito pistolas", disse à Lusa.

"Se isto der para o torto, vão fazer barricadas", opinou o empresário, que detém um negócio de transportes de luxo. Lima notou que "no supermercado havia discussões" e há um sentimento de incerteza que está a provocar este comportamento.

Com o encerramento das escolas, as organizações anti-lóbi das armas estão a alertar para o perigo acrescido da presença de armas nos lares onde as crianças estão agora o dia todo, uma mensagem reforçada esta semana quando um rapaz de 7 anos alvejou acidentalmente o irmão de dez em Sacramento.

"Com milhões de crianças agora em casa nos dias de escola, precisamos de ser inteligentes", escreveu a Everytown For Gun Safety na sua conta na rede social Twitter.

"Assumam que as crianças curiosas vão ter acesso a armas e guardem-nas, descarreguem-nas e separem-nas das munições", alertou.

A subida das vendas está também a ser reportada em cidades onde a pandemia ainda não causou tanta disrupção como na Califórnia, Washington e Nova Iorque.

Um dos casos, reportado pelo jornal Los Angeles Times, dá conta de um motorista de veículos pesados que comprou 2.500 dólares de munições em Oklahoma.

"As pessoas aqui não confiam no governo para manter a paz pública e compram armas porque acham que quando deixar de haver comida terão de se defender", afirmou José da Veiga.

O português explicou que "muitas pessoas da classe média" receiam que os habitantes das zonas mais pobres recorram a assaltos e violência perante um cenário de "hecatombe económica".

Além das prateleiras vazias no supermercado, que têm sido uma constante na última semana, os receios prendem-se com o desemprego e crise económica.

As previsões dos economistas apontam para que as restrições impostas para suster a propagação da pandemia de Covid-19 levem a uma contração substancial do crescimento em 2020, sendo que a IHS Markit prevê uma recessão a partir do segundo trimestre.

"As pessoas aqui têm a ideia de que a sociedade é muito frágil", disse José da Veiga, contrapondo com o sentido mais forte de comunidade que existe em Portugal.

"Aqui não existe isso, as pessoas estão completamente sozinhas e o governo dá também a sensação de que é cada um por si", acrescentou.

Os Estados Unidos têm 6.500 casos de infeção e 110 mortos confirmados por causa da pandemia da Covid-19.

O novo coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 194 mil pessoas, das quais mais de 7.800 morreram.

Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 81 mil recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 150 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia, apontando que o seu epicentro moveu-se entretanto da China para a Europa.

*Reportagem de Ana Rita Guerra