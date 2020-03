“No âmbito da monitorização do comportamento da procura que efetua, a CP constatou hoje no terreno que […] na linha de Sintra verifica-se que os primeiros comboios da manhã têm registado uma procura mais elevada do que as restantes linhas e horários do dia”, indicou, numa nota à Lusa, a CP.

Assim, a transportadora decidiu implementar “um reforço da oferta”, cujos efeitos iniciais se farão sentir no final da tarde de hoje, bem como nos primeiros comboios da manhã.

A empresa sublinhou que vai continuar a monitorizar a evolução da procura para “avaliar a contínua necessidade de proceder a eventuais novos ajustamentos”.

Na quarta-feira, no âmbito do seu plano de contingência, a CP implementou uma redução da sua oferta, a nível nacional, ajustando os comboios à procura.

Conforme explicou a CP, nos últimos dias, registou-se uma redução da procura de viagens de cerca de 60%, sendo que a monitorização do volume de validações dos títulos de transporte teve um impacto de até 70% nas linhas urbanas de Lisboa e do Porto.