"Deixo um apelo a todos os portugueses, cancelem tudo: cancele a festa, cancele a saída, cancele a praia, cancele a conferência, cancele o casamento, o batizado, a festa de despedida de solteiro, cancele tudo e fique em casa, quando ficar em casa está a atrasar o coronavírus", afirmou, numa intervenção no debate de atualidade, requerido pelo CDS-PP, sobre a resposta do país ao Coronavírus - COVID 19, e que no final foi aplaudida pela sua bancada, pela do CDS-PP e também por alguns deputados do PS.

O também médico considerou que "Portugal está em estado de guerra contra o novo coronavírus”.

“Este não é o tempo de debate ou de avaliação política, é o tempo todos nós nos unirmos, apoiar de forma clara todas as medidas difíceis anunciadas ontem pelo Governo", afirmou, salientando que “a única vacina” contra o coronavírus “é a informação e o conhecimento”.

O deputado social-democrata assegurou que o PSD dará “todo o apoio ao Governo”, incluindo na compra de ventiladores disponíveis no mercado, apontando que Portugal dispõe atualmente de 14.000 camas com esse equipamento e poderá vir a precisar de 20.000.