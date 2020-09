“Os deputados do PSD assistem com preocupação ao facto de, nas vésperas do regresso às aulas do ano letivo 2020/2021, não existirem informações de desenvolvimentos ou data assegurada para a conclusão do programa de distribuição de computadores aos alunos, uma promessa recente do sr. primeiro-ministro e do sr. ministro da Educação”, refere a pergunta entregue no parlamento e assinada por Alexandre Poço, líder da Juventude Social-Democrata (JSD), Margarida Balseiro Lopes e André Neves.

Os deputados sociais-democratas querem saber em que fase de distribuição de computadores se encontra o programa “Escola Digital” e quantos alunos ainda não receberam o referido equipamento.

“Quando se prevê a concretização da promessa do primeiro-ministro e do ministro da Educação da chegada deste equipamento a todo o território nacional? Consegue o Governo garantir a conclusão da distribuição a tempo do início do ano letivo 2020/2021?”, perguntam ainda.