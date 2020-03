Avança o Jornal de Notícias esta terça-feira, 31 de março, que a Direção-Geral de Saúde admitiu erros na contagem de casos no Porto devido à metodologia adotada, que será entretanto corrigida.

Segundo declarações da DGS ao jornal, está a ser utilizada uma "metodologia mista" que recolhe dados reportados pelas administrações regionais e pela plataforma Sinave (Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica), onde os médicos inserem informação sobre os doentes.

Assim, "o universo [de casos] pode ser indevidamente maior do que o número de casos por dupla contagem", adianta fonte da DGS.

Para evitar a duplicação, a DGS passará a utilizar apenas os dados do Sinave, mas tal pode resultar numa redução de casos reportados — 70 a 75%.

Segundo o boletim epidemiológico ontem publicado, a cidade do Porto aparece em primeiro com 941 casos, seguindo-se Lisboa com 633.