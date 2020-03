Há 21 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, responsável pela doença Covid-19, em Portugal. O desenvolvimento do surto

A Escola Básica e Secundária de Idães, em Felgueiras e o edifício onde funciona o curso de História da Universidade do Minho serão encerrados. A Faculdade de Farmácia e o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS), ambos da Universidade do Porto, também serão encerrados por precaução.

A universidade da Invicta tem divulgado vários alertas e medidas de contenção aos alunos.

“Identificámos que casos recentemente confirmados como Covid-19 estiveram em instituições de ensino, elevando o risco de transmissão nessas instituições", disse a ministra da Saúde, Marta Temido, numa conferência de imprensa conjunta com a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

"Assim, a autoridade nacional e as autoridades regionais de saúde recomendaram tecnicamente o encerramento da Escola Básica e Secundária de Idães em Felgueiras, da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, do ICBAS [Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, também da Universidade do Porto], e do edifício onde funciona o curso de História da Universidade do Minho”, precisou Marta Temido.

A ministra acrescentou que as autoridades de saúde estão neste momento a avaliar “se outras medidas serão necessárias”.

Trata-se de medidas proativas, lembra a ministra, que não devem ser encaradas com alarmismo.

As visitas a hospitais, lares e estabelecimentos prisionais da região Norte foram também suspensas temporariamente devido à epidemia, disse ainda a ministra da Saúde, na conferência de imprensa em Lisboa.

A ministra recomendou também o adiamento de eventos sociais.

Segundo o boletim sobre a situação epidemiológica em Portugal, divulgado ao início da noite pela DGS, há 43 novos casos suspeitos, num total de 224 registados desde o início do ano, estando 47 a aguardar resultado laboratorial.

Antes da divulgação do boletim, o Ministério da Saúde anunciou para as 20:30, uma conferência de imprensa da ministra Marta Temido e da diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

A região Norte é a que regista mais casos confirmados de infeção, com 15, seguindo-se a Grande Lisboa, com cinco, e um no Centro do país.

O mapa disponibilizado pela DGS não regista casos no Alentejo, Algarve e Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

As 21 pessoas com infeção pelo Covid-19 confirmada estão hospitalizadas, de acordo com a DGS. Destes 21 doentes, 5 resultam de importação do vírus, dos quais 4 em Itália e 1 em Espanha. Um dos casos importados, infetou outras nove pessoas, refere a DGS.

Relativamente à caracterização dos 21 doentes, 15 são homens e seis são mulheres, a maioria (seis homens e duas mulheres) têm entre 40 e 49 anos. O paciente mais velho é uma mulher, com idade entre 70 e 79 anos, lê-se no boletim da DGS.

As autoridades de saúde têm 412 pessoas em vigilância por contactos com infetados.

Com base no número mundial de infetados, a taxa de letalidade é de 3,4%, sendo que até ao momento a maioria já recuperou.

São João e Santa Maria montam hospitais de campanha

O Centro Hospitalar de São João, no Porto, anunciou hoje a instalação de um hospital de campanha “para responder em exclusividade ao Covid-19”, doença causada pelo novo coronavírus, sem adiantar quando entrará em funcionamento e a capacidade do mesmo.

A decisão de avançar com um hospital de campanha, que será instalado “durante a noite de hoje”, foi tomada pelo Hospital de São João, uma vez que faz parte do plano de contingência da unidade hospitalar, disse à Lusa fonte oficial da instituição, indicando que “tem a ver com a evolução” do surto epidémico pelo novo coronavírus.

A infraestrutura será montada no perímetro do Hospital de São João, desconhecendo-se ainda se será numa tenda ou em contentores, assim como o local concreto, a capacidade e até quando poderá entrar em funcionamento.

A mesma fonte sublinhou que o hospital de campanha é “para responder em exclusividade ao Covid-19”.

Na sexta-feira, a Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) informou que vai ceder um hospital de campanha ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa, a pedido da unidade, para o caso de ser necessário isolar doentes infetados pelo novo coronavírus de outros doentes.

O presidente da CVP, Francisco George, disse hoje à Lusa que a CVP acedeu a um pedido feito pela administração do Hospital de Santa Maria, para "fins de isolamento, no caso de ser necessário", de doentes infetados pelo novo coronavírus, que causa a doença Covid-19.

Segundo Francisco George, a requisição de um hospital de campanha foi efetuada pela administração do Santa Maria a "título preventivo" e "é absolutamente normal", para "evitar contactos próximos" entre doentes ou suspeitos com a Covid-19 e doentes que "estão no hospital por outras razões".