Estas são as principais recomendações das autoridades de saúde à população

O surto do novo coronavírus detetado na China tem levado as autoridades de saúde a fazer recomendações genéricas à população para reduzir o risco de exposição e de transmissão da doença. Eis algumas das principais recomendações à população pela Organização Mundial da Saúde e pela Direção-geral da Saúde portuguesa:

- Lavagem frequente das mãos com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

- Ao tossir ou espirrar, fazê-lo não para as mãos, mas para o cotovelo ou para um lenço descartável que deve ser deitado fora de imediato;

- Evitar contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

- Evitar contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

- Deve ser evitado o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

- Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Combater a desinformação

A Organização Mundial da Saúde tem tentado também divulgar factos para combater a desinformação e mitos ligados ao novo coronavírus. Eis algumas dessas informações:

- É seguro receber cartas ou encomendas vindas da China, porque as análises feitas demonstram que o coronavírus não sobrevive muito tempo em objetos como envelopes ou pacotes;

- Não há qualquer indicação de que animais de estimação, como cães e gatos, possam ser infetados ou portadores do novo coronavírus. Mas deve lavar-se sempre as mãos após contacto direto com animais domésticos, porque protege contra outro tipo de doenças ou bactérias;

- Não há também prova científica de que o consumo de alho ajude a proteger contra o novo coronavírus;

- Usar e colocar óleo de sésamo não mata o novo coronavírus;

- As atuais vacinas disponíveis no mercado contra a pneumonia não previnem contra o coronavírus 2019-nCoV. Este novo vírus precisa de uma nova vacina que ainda não foi desenvolvida;

- Os antibióticos não servem para proteger ou tratar as infeções provocadas pelo coronavírus. Os antibióticos são usados para infeções bacterianas e não virais. Contudo, os doentes hospitalizados infetados com coronavírus poderão ter de receber antibióticos porque pode estar presente também uma infeção bacteriana;

- Pessoas de todas as idades podem ser afetadas pelo coronavírus. Contudo, pessoas mais velhas ou com doenças crónicas (como asma ou diabetes) parecem ser mais vulneráveis a ter doença grave quando infetadas.

Onde chegou o coronavírus?

Fora da China continental, incluindo as regiões autónomas de Hong Kong e Macau, foram confirmados mais de 460 casos de contágio em 30 países e territórios. Até o momento, não há registro de casos na América Latina, nem na África.

CHINA

Um total de 42.600 pessoas foram infectadas na China continental, e pelo menos 1.016 morreram, a maioria na província de Hubei, local do surgimento da epidemia, de onde Wuhan é a capital.

Uma pessoa morreu em Hong Kong, onde foram detetados, ao menos 49 casos.

Em Macau foram registados dez casos.

ÁSIA-PACÍFICO

Austrália: 15 casos

Camboja: 1 caso

Coreia do Sul: 28 casos

Filipinas: 3 casos, entre eles um morto em Manila

Hong Kong: 36, entre eles um morto

Índia: 3 casos

Japão: 163 casos, 135 deles à bordo do cruzeiro "Diamond Princess" (um deles, argentino) em quarentena no litoral de Yokohama. Outro caso foi confirmado à bordo do cruzeiro "Westerdam", que se dirigia ao Japão.

Macau: 10 casos

Malásia: 18 casos

Nepal: 1 caso

Singapura: 45 casos

Sri Lanka: 1 caso

Tailândia: 32 casos

Taiwan: 18 casos

Vietname: 14 casos

AMÉRICA DO NORTE

Canadá: 7 casos

Estados Unidos: 12 casos. Um americano, de origem chinesa, faleceu por coronavírus em Wuhan.

EUROPA

Alemanha: 14 casos

Bélgica: 1 caso

Espanha: 2 casos

Finlândia: 1 caso

França: 11 casos

Itália: 3 casos

Suécia: 1 caso

Reino Unido: 8 casos

Rússia: 2 casos

MÉDIO ORIENTE

Emirados Árabes Unidos: 8 casos