Conforme apontou a associação em comunicado, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, comprometeu-se a divulgar, “nos próximos dias, uma orientação específica para a hotelaria”, à semelhança das que já foram divulgadas para as empresas, aeroportos, companhias aéreas, agências de navegação, autoridades marítimas e portuárias.

A AHP recordou ainda que lançou, esta semana, um ‘kit’ de boas práticas e orientações, que distribuiu em formato digital junto dos hotéis.

Da reunião de hoje resultou também o “reforço de orientações e procedimentos a adotar nas unidades hoteleiras: na receção e acolhimento dos hóspedes; no que respeita a cuidados de limpeza e higienização; e nos procedimentos a seguir quando surge um caso suspeito de infeção e como é feito o seu encaminhamento dentro do hotel e para as autoridades de saúde”, acrescentou.

No encontro estiveram representados, além da AHP e da DGS, o gabinete da secretária de Estado do Turismo, o Turismo de Portugal, bem como a Confederação do Turismo de Portugal.

O balanço provisório da epidemia do coronavírus Covid-19 é de 2.800 mortos e mais de 82 mil pessoas infetadas, de acordo com dados reportados por 48 países e territórios.

Das pessoas infetadas, mais de 33 mil recuperaram.