De acordo com o comunicado diário daquela entidade, o caso detetado na ilha de São Miguel reporta-se a um homem com 28 anos, "não residente, que desembarcou na região proveniente de ligação aérea com o território continental, que realizou teste de despiste ao vírus SARS-CoV-2 antes do embarque e obteve resultado negativo, tendo sido diagnosticado com Covid-19 no teste de despiste realizado após o sexto dia".

Contudo, a autoridade açoriana explica que "após investigação epidemiológica por parte da autoridade de saúde concelhia, apurou-se que o indivíduo já havia sido dado como recuperado pelas autoridades de saúde em território continental", pelo que "não conta como caso ativo na região".

O caso detetado na ilha de São Jorge reporta-se a um homem com 29 anos, "não residente, que desembarcou na região proveniente de ligação aérea com o território continental, que realizou teste de despiste ao vírus SARS-CoV-2 antes do embarque e obteve resultado negativo, tendo sido diagnosticado no teste de despiste efetuado ao sexto dia".

"Os casos apresentam situação clínica estável e foram já diligenciados, pelas delegações de saúde concelhias, os procedimentos definidos para caso confirmado, testagem e vigilância de contactos próximos, bem como todos os inerentes ao aprofundamento da investigação epidemiológica", diz a Autoridade de Saúde dos Açores.

Foram ainda registados três casos de recuperação na ilha de São Miguel, elevando assim para 184 o número de casos recuperados de covid-19 nos Açores.

Até ao momento, foram detetados na região 304 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se atualmente 71 casos positivos ativos, dos quais 46 em São Miguel, 11 na Terceira, cinco no Pico, quatro na Graciosa, três no Faial, um em São Jorge e um na ilha de Santa Maria.

Desde o início da pandemia ocorreram 16 mortes relacionadas com a Covid-19, todas em São Miguel.