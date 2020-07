No seu comunicado diário, a Autoridade de Saúde Regional refere que dos seis casos diagnosticados, três foram-no na sequência das 1.007 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da região, um em São Miguel e outro na Terceira.

Um dos casos respeita a uma mulher de 53, não residente nos Açores, que chegou por via aérea, oriunda do continente, em 26 de julho, e na segunda-feira obteve resultado positivo no teste de despiste.

Os outros dois casos diagnosticados na sequência das análises realizadas são de um homem de 62 anos e uma criança de 12 anos, que também chegaram aos Açores por via aérea, oriundos do continente, em 25 de julho.

Após um primeiro resultado inconclusivo, obtiveram segunda-feira resultado positivo no teste de despiste.

Segundo a Autoridade de Saúde Regional, estes dois casos “haviam sido dados como recuperados da doença da covid-19 pelas autoridades de saúde de território continental, mas, pelo facto de na região se considerar um caso recuperado apenas quando se obtêm dois testes negativos consecutivos, os indivíduos irão regressar por sua iniciativa a território continental, tomando as devidas precauções no regresso ao local de origem”.