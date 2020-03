O aumento de doentes infetados com o novo coronavírus em Portugal – neste momento estão contabilizados 41 casos - e o receio da proliferação em meio escolar, já pôs os diretores escolares a pensar em formas de minimizar o impacto da doença entre os alunos.

Para o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), Filinto Lima, os estudantes que, no final do ano letivo, vão realizar exames nacionais devem ter aulas extra caso fiquem sem aulas.

Os alunos do 9.º, 11.º e 12.º anos deverão ter aulas de compensação às disciplinas que tenham exames, defendeu Filinto Lima, sublinhando, no entanto, que cada comunidade educativa tem autonomia para decidir quais as medidas a aplicar tendo em conta a sua realidade escolar.

“As aulas extra podem ser na pausa da Páscoa ou no final do ano letivo, no final de junho, quando os alunos estão a preparar-se para os exames”, explicou à Lusa Filinto Lima.

O impacto das aulas perdidas por causa do encerramento das escolas também começa a ser um assunto que preocupa os pais que garantem ter sempre como prioridade a saúde e bem-estar dos filhos.