O jornal de Los Angeles salienta que, ao contrário de muitos dramaturgos norte-americanos do século XX, a obra de McNally foi evoluindo ao longo da sua carreira, levando à criação dos seus trabalhos mais premiados a partir da meia-idade.

“Gosto de trabalhar com pessoas que são muito mais talentosas e inteligentes do que eu, que cometem menos erros do que eu e que podem chamar-me à atenção quando faço algo preguiçoso. Muita gente para de aprender na vida e é essa a sua tragédia”, afirmou, numa entrevista em 2013.

Vencedor de prémios Tony para melhor peça em 1995 e 1996 por “Love! Valour! Compassion!” e “Master Class”, respetivamente, McNally conquistou dois Tony também com “Kiss of the Spider Woman” e “Ragtime”, tendo ainda sido homenageado com um prémio de carreira no ano passado.

Entre outros créditos, McNally assinou “The Full Monty”, levado ao cinema em 1997 no Reino Unido, por Peter Cattaneo, e “Corpus Christi”, que retrata Jesus Cristo como homossexual e gerou controvérsia quando o Manhattan Theater Club, em Nova Iorque, admitiu encenar o texto, tendo recebido por isso ameaças de morte.