De acordo com a responsável do lar, “nos dois últimos dias” faleceram duas utentes, uma que se encontrava na instituição e outra que estava internada no hospital de Portalegre.

“Temos dois mortos, no espaço de dois dias, duas mulheres, uma com 92 anos e uma outra com 76 anos”, lamentou.

O surto de covid-19 neste lar foi detetado no final do mês de novembro, tendo inicialmente sido infetadas pelo coronavírus SARS-CoV-2 “37 pessoas”, entre utentes, funcionários e administração, disse na altura à Lusa o presidente da Junta de Freguesia de Montalvão, Rogério Belo.

A provedora da instituição, que se encontra também infetada, indicou que continuam infetadas pelo SARS-CoV-2, que provoca a doença covid-19, “35 pessoas”, uma vez que “não foram efetuados testes” nos últimos dias.

A covid-19 provocou pelo menos 5.223.072 mortes em todo o mundo, entre mais de 262,93 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.471 pessoas e foram contabilizados 1.154.817 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, foi recentemente detetada na África do Sul, tendo sido identificados, até ao momento, 19 casos em Portugal.