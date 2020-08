Ainda assim, mantêm-se na UCI do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) outras duas pessoas e o número de internamentos naquele estabelecimento relacionados com este surto subiu para seis, após a entrada de mais uma pessoa nas últimas 24 horas.

A informação foi recolhida pelo autarca do concelho pertencente ao distrito de Évora, num dia em que as autoridades de saúde locais não receberam, até às 16:00, quaisquer resultados de testes efetuados à comunidade nos últimos dias, de acordo com Luís Simão.

Mantém-se, desta forma, o total de 62 casos positivos no surto de covid-19 de Mora.

O presidente da Câmara, que permanece em casa desde quinta-feira por recomendação da Autoridade de Saúde, na sequência de dois testes positivos a trabalhadores do município, destacou, ainda assim “sinais positivos” recebidos nas últimas 24 horas.