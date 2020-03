"Espanha é o principal destino das exportações portuguesas, sendo que se a Galiza fosse um país, seria o sexto destino das nossas exportações, com um volume três vezes superior ao do Brasil", sublinha Luís Ceia, num comunicado hoje enviado à imprensa.

O presidente da CEVAL, estrutura que representa cerca de 5.000 empresas do distrito de Viana do Castelo, manifesta a sua "total concordância" com as medidas tomadas até agora para travar o surto do novo coronavírus, classifica-as de "pertinentes e necessárias" e incentiva a "medidas mais drásticas, caso sejam necessárias para fazer face a esta pandemia", mas diz não poder "deixar de temer o impacto que esta limitação terá na economia da região".

"Segundo os últimos dados do EURES Transfronteiriço Portugal/Galiza, existem 4.446 espanhóis a trabalhar no Norte de Portugal, 2.010 em Viana do Castelo. O número total de espanhóis residentes em Espanha e a trabalhar no Norte de Portugal cifra-se nos 2.659, sendo que 1.816 trabalham também no Alto Minho. Já quanto ao número total de portugueses a trabalhar na Galiza é de 9.089, sendo que destes, 622 vivem em Portugal e atravessam a fronteira diariamente", lembra o responsável.