No âmbito da “ampliação extraordinária do orçamento público” para a implementação das medidas de mitigação da covid-19, a plataforma reivindica "verbas nacionais de solidariedade pelos impactos acrescidos das medidas nacionais, à semelhança do que aconteceu para cobertura dos danos associados ao furacão Lorenzo".

A Câmara de Comércio e Indústria dos Açores, a Federação Agrícola dos Açores e a UGT/Açores querem um “aumento do endividamento da região, através de empréstimo do Tesouro com taxa de juro nula”, a contrair no mercado, bem como a revisão dos critérios de fixação dos limites de endividamento previstos na Lei de Finanças das Regiões Autónomas, a par do "saneamento, com ajudas de Estado, assistido pela União Europeia, do grupo SATA".

A parceria defende ainda o pronto pagamento de todos os contratos de aprovisionamento do setor público e de todos os trabalhos de empreitadas de obras públicas.

A implementação de um pacote fiscal com redução de impostos, medida que “deverá ser tomada por diversos países e regiões”, a par da “travagem da derrapagem dos resultados do Setor Público Empresarial Regional, por má gestão e/ou pela imposição de mandatos não financiados e não autorizados no orçamento público”, são outras das medidas apresentadas.

Até ao momento, já foram detetados na região um total de 145 casos de infeção, verificando-se 95 recuperações, 16 óbitos e 34 casos positivos ativos para infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19.

Destes, 26 são em São Miguel, dois na Graciosa, um em São Jorge, três no Pico e dois no Faial.

Portugal contabiliza 1.190 mortos associados à covid-19 em 28.583 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais seis mortos (+0,5%) e mais 264 casos de infeção (+0,9%).