Num comunicado enviado à Lusa por aquele sindicato, refere-se que a informação foi hoje comunicada pela administração, por correio eletrónico, a todos os profissionais.

Nesse documento, refere o sindicato, o presidente do conselho de administração, Carlos Alberto Silva, explica que a medida é tomada "à semelhança do que já acontece noutras instituições hospitalares por dia" e que "a entrega de máscara será feita junto aos seguranças na entrada principal com validação por leitura do cartão de identificação".

O SITEU considera que esta medida "põe em risco os profissionais de saúde e os doentes do CHTS".

Gorete Pimentel, presidente da direção do SITEU, citada no comunicado, explica que "as máscaras não devem ser usadas por um período superior a quatro horas, pois perdem a capacidade de filtrar os microrganismos".

O sindicato refere que tem recebido "apelos de todo o lado a pedir com urgência equipamentos de proteção individual, sejam hospitais, centros de saúde, lares, misericórdias. Todos têm falta de equipamentos de proteção".

Sobre a posição do sindicato, fonte da administração do CHTS esclarece que o email enviado aos colaboradores, citado pelo sindicato, tem a ver com as máscaras atribuídas a todos que entram nas instalações hospitalares em Penafiel e Amarante.