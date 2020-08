"Encaramos os resultados da auditoria com muita preocupação. São conclusões graves e naturalmente merecem uma investigação", afirmou à agência Lusa Celso Silva, da Direção Regional do Alentejo do SEP.

O dirigente sindical falava a propósito do relatório da comissão de inquérito da Ordem dos Médicos (OM) para avaliar as circunstâncias clínicas do surto de covid-19 no lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS), em Reguengos de Monsaraz (Évora), que alastrou à comunidade.

O lar onde começou o surto de covid-19, que provocou no total a morte de 18 pessoas, não cumpria as orientações da Direção-Geral da Saúde, conclui a auditoria, divulgada na quinta-feira à noite e à qual a Lusa teve acesso, com a comissão da OM a apontar responsabilidades à administração, mas faz também críticas à Autoridade de Saúde Pública e à Administração Regional de Saúde.

Celso Silva advertiu que "é preciso averiguar" se as condições em que funcionava o lar da FMIVPS "correspondem àquilo que refere o relatório" da comissão de inquérito OM e, caso se confirme, "é preciso apurar responsabilidades".