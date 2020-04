Os três casos enquadram-se nas exceções previstas na resolução do conselho do Governo Regional que regulamentou as cerca sanitárias em São Miguel, uma vez que é permitida a passagem entre concelhos a profissionais de setores essenciais e a profissionais que garantam o abastecimento de bens essenciais - mediante a apresentação de comprovativos.

Nessa manhã, algumas pessoas que não estavam em trabalho também conseguiram atravessar a cerca sanitária, como Sandro Vieira, morador de Rabo de Peixe, que pretendia ir a Ponta Garça buscar a filha.

"Vou buscar a minha filha, porque temos a guarda partilhada. Tenho a ata do divórcio, mas não sei vou conseguir passar ou não", disse à Lusa, antes de lhe ser concedida a passagem.

Também Helena Subica, professora e moradora na Lagoa, pretendia ir à escola de Vila Franca do Campo buscar uns "dossiês" que precisava para trabalhar a partir de casa. A pretensão foi acedida mediante a apresentação do cartão da escola.

Em ambos os casos, os guardas no local tomaram nota dos nomes e do número do cartão de cidadão dos passageiros.

Os seguranças da PSP explicaram à Lusa que, tratando-se do primeiro dia desde a implementação da medida, é preciso ter "bom senso" e analisar as situações caso a caso.

Os agentes frisaram também que é necessário fazer pedagogia e explicar às pessoas como é que "as coisas vão funcionar" a partir de agora.

O concelho de Vila Franca do Campo, com cerca de 11 mil habitantes, é composto pelas freguesias de Água de Alto, Ponta Garça, Ribeira das Tainhas, Ribeira Seca, São Miguel e São Pedro.

Aquele concelho da ilha de São Miguel, é também conhecido pelo ilhéu de Vila Franca, um dos locais de veraneio mais solicitados da região, onde decorre uma das etapas do circuito mundial do Red Bull Cliff Diving (prova de saltos para água), marcada para o início de setembro.

Vila Franca do Campo é o único concelho da ilha de São Miguel que não regista nenhum caso positivo de covid-19.

Nos Açores, registavam-se hoje 66 casos positivos para infeção pelo novo coronavírus: 31 em São Miguel, 11 na ilha Terceira, três na Graciosa, sete em São Jorge, nove no Pico e cinco no Faial.

Segundo a Autoridade de Saúde Regional, dos 31 casos de covid-19 em São Miguel, 19 são em Ponta Delgada, nove na Povoação, um na Lagoa, um no Nordeste e um na Ribeira Grande.