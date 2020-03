Citando fontes oficiais, a AFP diz que, no total, foram registadas em 105 países e territórios 898 contaminações e 48 novas mortes desde o último balanço, às 17:00 de domingo.

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia eclodiu no final de dezembro, teve 80.754 casos, incluindo 3.136 mortes. Entre as 17:00 de domingo e as 09:00 de hoje foram anunciadas 19 novas infeções e 17 novas mortes no país.

Em outras partes do mundo, foram registados 33.397 casos (877 novos) até às 09:00 de hoje, incluindo 876 mortes (31 novas).

Os países mais afetados depois da China são Itália (9.172 casos, 463 mortes), Coreia do Sul (7.513 casos, incluindo 131 novos casos, 54 mortes), Irão (7.161 casos, 237 mortes) e França (1.412 incluindo 221 novos, 25 óbitos).

Desde segunda-feira, a China, a Coreia do Sul, França, Estados Unidos, Espanha, Reino Unido e Canadá registaram novas mortes.