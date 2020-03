"O Conselho Regulador sensibiliza os operadores abrangidos pelo Plano Plurianual para também, sempre que possível, assegurarem que as comunicações que transmitem da Direção-Geral da Saúde estejam acessíveis aos públicos com necessidades especiais", afirmou a ERC numa nota de imprensa hoje divulgada.

A iniciativa foi tomada na sequência da aprovação, há uma semana, do Guia de Boas Práticas na cobertura informativa de doenças e situações epidémicas.

O Conselho Regulador da ERC, "enquanto garante constitucional do respeito pelos direitos, liberdades e garantias pessoais em matéria de comunicação social e pela não discriminação em razão da deficiência", lembrou que os operadores de televisão têm obrigação de tornar as comunicações dos serviços de proteção civil acessíveis para pessoas com dificuldades auditivas, através da interpretação por meio de língua gestual portuguesa, assim como a disponibilização em linha dos respetivos conteúdos às pessoas cegas e com baixa visão.