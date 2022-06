Espanha vai dar uma quarta vacina contra a covid-19 a toda a população, a partir do outono, sendo o primeiro país do mundo a anunciar a generalização de nova dose a todas as pessoas.

"Haverá quarta dose para toda a população", afirmou na quinta-feira a ministra da Saúde espanhola, Carolina Darias, que acrescentou que falta agora "decidir quando", mas que "provavelmente, será no outono", coincidindo com "a chegada de novas vacinas adaptadas a variantes". Espanha já tinha anunciado a quarta dose de vacina contra o coronavírus da covid-19 para as pessoas mais vulneráveis, portadoras de determinadas doenças consideradas graves. Até agora, nenhum país tinha avançado com o anúncio da generalização de mais uma dose de reforço (a quarta, para a maioria da população) para todos, embora países como os Estados Unidos já a estejam a administrar as pessoas com mais de 50 anos. Espana tem 93% da população com mais de 12 anos com a vacinação completa contra a covid-19 e 53% das pessoas já receberam uma dose de reforço, ou seja, a terceira dose, na maioria dos casos. Esta é uma das mais altas taxas de vacinação do mundo contra a covid-19. Desde o início da pandemia, em março de 2020, houve 12,5 milhões de infeções com o vírus da covid-19 e 107.239 pessoas morreram com a doença em Espanha, que tem cerca de 47,5 milhões de habitantes.