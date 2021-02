As autoridades sanitárias espanholas também contabilizaram 31.596 novos casos de covid-19, elevando para 2.883.465 o total de infetados até agora no país.

O número diário de novos casos subiu de terça para quarta-feira de 29.064 para 31.596 e o de mortes baixou de 724 para 565.

O nível de incidência acumulada (pessoas contagiadas) em Espanha está a descer desde há quase uma semana, tendo passado de terça-feira para hoje de 847 para 816 casos diagnosticados por 100.000 habitantes nos 14 dias anteriores.

As regiões com os níveis mais elevados são as da Comunidade Valenciana (1.323), Castela e Leão (1.240), La Rioja (1.234), Castela-Mancha (1.066) e Múrcia (931).

Nas últimas 24 horas, deram entrada nos hospitais 2.941 pessoas com a doença (2.910 na terça-feira), das quais 583 em Madrid, 542 na Andaluzia, 391 na Comunidade Valenciana e 374 na Catalunha.

Em todo o país há 30.256 pessoas hospitalizadas com a covid-19 (31.118 na terça-feira), o que corresponde a 24% das camas, das quais 4.836 pacientes em unidades de cuidados intensivos (4.853), 44% das camas desse serviço.

Já a Itália registou 13.189 casos do novo coronavírus e 477 mortes atribuídas a covid-19 nas últimas 24 horas, anunciou hoje o Ministério da Saúde.

O país acumula 2.583.790 casos de infeção confirmados desde o início da pandemia e 89.820 mortos, segundo o boletim diário das autoridades.

O número de casos aumentou hoje face a véspera, 3.529 contágios mais, mas também por se terem realizado mais testes, 279.307 comparando com 244.429 na terça-feira.

A pressão sobre os hospitais baixou, com o país a contar com 434.722 casos positivos atualmente, dos quais 20.071 hospitalizados, menos 300 que no dia anterior, e 2.145 em cuidados intensivos, menos 69.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.253.813 mortos resultantes de mais de 103,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 13.257 pessoas dos 740.944 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.