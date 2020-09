"O presidente da Câmara de Viana do Castelo acaba de emitir um despacho em que define que os estabelecimentos comerciais do concelho vão poder funcionar até às 23:00, a hora limite definida pelo Governo para o estado de contingência", lê-se no comunicado hoje enviado às redações.

No despacho, o presidente da Câmara "determina a interdição de qualquer atividade de animação (DJ, música ao vivo e similares), a decorrer em espaço público", por se manter "a necessidade, por razões de saúde pública, de se observarem as regras de ocupação, permanência e distanciamento físico, bem como regras de higiene".

Na quinta-feira, o Conselho de Ministros decidiu que os estabelecimentos comerciais só podem abrir após as 10:00 e terão de encerrar entre as 20:00 e 23:00.

A cada município cabe a determinação da hora exata de encerramento, em função da "realidade específica" de cada concelho.