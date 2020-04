Com uma amostra de cerca de 11.500 inquiridos e efetuado entre 25 e 29 de março, o estudo sublinhou que “o ‘Grande Confinamento’ já está a afetar mais uns grupos do que outros” e concluiu que o maior indício de vulnerabilidade económica neste período é determinado pela situação económica anterior, o que “comprova a natureza não democrática e assimétrica da atual pandemia”.

Entre os setores mais afetados destacou-se o do alojamento e da restauração, no qual 62% das empresas encerraram temporária ou definitivamente (55% e 7%, respetivamente), segundo dados do Banco de Portugal e do Instituto Nacional de Estatística (INE), ao qual estão associados salários baixos e precariedade nos vínculos laborais.

A este grupo juntaram-se ainda os trabalhadores independentes, com mais de 145 mil a terem pedido até 13 de abril o acesso à medida extraordinária de redução da atividade económica.

Simultaneamente, os investigadores assinalaram que “o desemprego registado está a aumentar a um ritmo acelerado (mais 32 mil desempregados registados no espaço de cerca de duas semanas) e o recurso ao ‘lay-off’ atinge números inimagináveis”.